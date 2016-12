Voor het eerst in acht jaar heeft de VN-Veiligheidsraad vandaag een resolutie over Israël en de Palestijnse gebieden goedgekeurd. Concreet eist het orgaan dat Israël ophoudt met het bouwen van nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat is Palestijns gebied dat Israël bezet. Ook in Oost-Jeruzalem mag Israël van de Veiligheidsraad geen nieuwe nederzettingen bouwen.

De resolutie was voorgedragen door Nieuw-Zeeland, Maleisië, Venezuela, Senegal en oorspronkelijk ook Egypte. Dat laatste land trok zich gisteren terug onder druk van Israël en de verkozen Amerikaanse president Donald Trump.

14 van de 15 leden van de VN-Veiligheidsraad keurden de resolutie goed. De VS onthield zich. Dat is opmerkelijk want het land is traditioneel een bondgenoot van Israël. Al meer dan eens heeft het een veto gesteld tegen resoluties tegen Israël. Deze keer dus niet.