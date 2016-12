Over de maatregel werd al sinds afgelopen zomer gesproken. De Internet Association, die bedrijven zoals Facebook, Google en Twitter vertegenwoordigt, uitte toen al kritiek. Zo zou de maatregel de vrijheid van meningsuiting inperken en tot nieuwe zorgen leiden over privacy en de veiligheid van buitenlanders in de VS.

Ook consumentenorganisaties zijn bezorgd. "Technisch gezien is het een vrijwillige keuze om de gegevens van sociale media in te vullen bij de ESTA-aanvraag, maar de procedure om de VS binnen te geraken is vaak zo ingewikkeld dat de meeste reizigers gewoon alles invullen om intimiderende vragen bij de douane te voorkomen."