Poetin was vooral scherp toen het ging over de Amerikaanse verkiezingen. Hij ontkent iedere Russische beïnvloeding of hacking en zegt dat de Democraten hun verlies enkel aan zichzelf te wijten hebben. Hij bekritiseerde de afscheidnemende regering van president Obama en de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton. Ze stellen volgens hem anderen verantwoordelijk voor hun fouten en hun verkiezingsnederlaag. "Ze verliezen op alle fronten en geven anderen de schuld. Je moet waardig kunnen verliezen. Vooraanstaande Democraten zouden zich omdraaien in hun graf, Roosevelt zeker."

De Russische president zegt dat Rusland wel geloofde in de zege van Trump en dat hij hoopt op goede relaties met de VS in de toekomst. "Als Trump me uitnodigt om naar de VS te reizen, zal ik gaan. Ik verwacht een verandering in de relaties en hoop naar een normale interactie te kunnen gaan om de problemen in onze landen en in de wereld te kunnen oplossen."

In de aankondiging van Trump gisteren dat hij een versterking wil van het nucleaire arsenaal zag Poetin niets nieuws. "Tijdens de verkiezingscampagne sprak hij al over de noodzaak van een versterking van het Amerikaanse kernarsenaal en de versterking van de Amerikaanse strijdkrachten."

Ook Poetin wil zijn kernarsenaal en de bijhorende raketten moderniseren en slagkrachtiger maken. Poetin wil onder meer raketten ontwikkelen die alle onderscheppingsmechanismen te snel af zijn. Toch ontkent de Russische president dat dit het begin is van een nieuwe wapenwedloop. "Wij zullen nooit middelen steken in een wapenwedloop die we ons niet kunnen veroorloven."