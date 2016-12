Wat de afgelopen dagen duidelijk werd, was dat Amri al lang voor hij een aanslag pleegde in Berlijn het foute pad was opgegaan. Als tiener moest hij in zijn thuisland Tunesië voor de rechter verschijnen voor drugsgebruik, diefstal en geweld. Toch benadrukt Anis' vader Mustapha dat zijn zoon nooit religieus of intolerant was voor hij Tunesië inruilde voor Italië. "Mijn zoon dronk en stal, maar hij radicaliseerde in Europa", vertelde hij in een interview.

Dat radicaliseringsproces startte volgens Mustapha in de Italiaanse cel. Amri was als bootvluchteling de zee overgestoken naar Italië, maar liep daar een veroordeling van vier jaar op voor geweld, brandstichting en diefstal. In de gevangenis kwam hij in aanraking met extremistische groeperingen.

Ook in Duitsland, waar hij een jaar geleden toekwam, was hij geen onbekende voor de politie. Tussen maart en september werd hij gevolgd in Berlijn, maar het onderzoek werd stopgezet wegens te weinig bewijs. Uit de politierapporten blijkt dat hij zes verschillende identiteiten gebruikt heeft. Ook zou hij contact gehad hebben met Abu Walaa, de "nummer 1" van IS in Duitsland.

Anis' vader heeft zijn zoon nooit teruggezien sinds hij zes jaar geleden zijn thuis en land verliet. Zijn broers en zussen spraken hem wel nog af en toe via sociale media. Zij drukten gisteren nog hun ongeloof over de acties van hun broer uit.