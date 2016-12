De video is verspreid op het moment dat het Turkse leger en de Syrische rebellen vechten tegen IS in het noorden van Syrië. Het nieuwsagentschap van IS had eerder al laten weten dat ze twee Turkse soldaten hadden ontvoerd. Het Turkse leger liet op hetzelfde moment weten dat het geen contact meer had met de twee.

Erdogan betreurde eerder deze week in een speech dat heel wat soldaten sneuvelen in de strijd, maar is vastbesloten om het gevecht tegen IS door te zetten.