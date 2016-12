Abu Walaa, van Iraakse afkomst, woont sinds 2000 in Duitsland. Hij verzamelde een schare volgers via zijn Facebookpagina, waar hij 25.000 fans had. Tot aan zijn arrestatie begin november was hij actief in de moskee in Hildesheim. Ook op islamistische sites was hij te zien. Hij werd bekend als "prediker zonder gezicht" omdat in video's enkel zijn rug te zien was. Hij droeg vaak een zwarte kapmantel. In de video's spreekt hij een mengeling van Arabisch en gebroken Duits. Hij citeert er uit de Koran en gaat tekeer tegen de "ongelovigen". Zijn volgelingen noemen hem "Sjeik van Hildesheim", "de prediker zonder gezicht" of "Abu Walaa, de Irakees".

De moskee in Hildesheim (Deutschsprachigen Islamkreises - DIK) werd opgericht in 2012 en werd gezien als een belangrijk centrum van de salafistische gemeenschap in Duitsland. De Duitse inlichtingendiensten hielden de moskee al jaren in de gaten.

Sinds het najaar van 2015 liep er een onderzoek tegen Abu Walaa en zijn omgeving. Hij werd ervan beschuldigd een netwerk opgericht te hebben om strijders voor IS te ronselen. Meer dan 20 Duitsers zouden via hem zijn gaan strijden in Syrië. Ook Anis Amri zou contact gehad hebben met Abu Walaa en hij zou mogelijk ook een tijd bij hem ingewoond hebben.