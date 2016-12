Het Syrische leger zei in een verklaring dat ze Aleppo helemaal heroverd hadden en dat ze de stad opnieuw veilig hadden gemaakt. Dit is een grote overwinning voor president Bashar al-Assad, die in zijn strijd gesteund werd door Russische luchtbombardementen. Oost-Aleppo was vier jaar lang in handen van rebellengroepen.

"Deze overwinning betekent een strategisch keerpunt in de strijd tegen terrorisme aan de ene kant en een vernietigende klap voor het project van de terroristen en hun aanhangers aan de andere kant", klonk het in de mededeling. De regering verwijst meestal naar de rebellen als "terroristen".

De Verenigde Naties zei eerder al dat sinds donderdag meer dan 34.000 mensen geëvacueerd werden uit de stad. Zowel Syrische staatsmedia als het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten hebben intussen gemeld dat de evacuatie afgelopen is. De geëvacueerden werden naar het platteland ten westen van Aleppo en naar de provincie Idlib gebracht.