Hij heeft het hart op de tong, ook wat actuele of delicate thema's betreft: de Britse kroonprins Charles. Vandaag maakt hij die reputatie eens te meer waar met een kersttoespraak in de rubriek "Thought for the day" van het programma "Today" op Radio 4 van de BBC. Daarin breekt hij een lans voor religieuze diversiteit en tegen extremisme en populisme.

"Mensen beseffen te weinig op welke schaal religieuze vervolging wereldwijd plaatsvindt", zegt hij. "Ook de gevolgen van deze vervolging dringen te weinig door. Volgens de VN waren vorig jaar liefst 65,3 miljoen mensen op de vlucht. Dat is bijna zoveel als de volledige bevolking van het Verenigd Koninkrijk."