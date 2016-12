Anis' vader heeft zijn zoon niet meer gezien sinds hij zes jaar geleden het huis verliet. Zijn zeven broers en zussen hielden wel nog contact. "Hij belde zijn broers en zussen wel, maar sprak nooit met mij. Hij zond mij nooit geld, maar wel een keer een gsm en een doos chocolade."

Zijn broers en zussen kunnen nog steeds niet geloven tot wat hun broer in staat was. Zijn zus Najoua vertelde aan AP: "Ik kan niet geloven dat mijn broer zoiets kon doen. Hij gaf nooit het gevoel dat er iets mis was. Via Facebook spraken we elkaar en hij was altijd vrolijk, altijd aan het lachen."

Ook zijn broer Walid is in shock. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik zijn foto zag opduiken in de media. Ik ben in schok en kan niet geloven dat hij deze misdaad gepleegd zou hebben."

Tegelijk veroordeelt Walid de aanslag. "Als hij schuldig is, verdient hij elke veroordeling. Wij verwerpen terrorisme. We hebben niets te maken met terroristen." Zijn andere broer, Abdelkader sluit zich daarbij aan: "Ik vraag hem om zichzelf aan te geven. Als het bewezen is dat hij betrokken is, distantiëren we ons hiervan."