"Klaarblijkelijk heeft deze man veel politieke voeling. Daarin verschilt hij van zijn voorgangers", zei Raghad over Donald Trump. "Hij heeft de fouten van anderen aan de kaak gesteld, vooral die in Irak. Dat betekent dat hij zich erg bewust is van de fouten die gemaakt zijn, ook in verband met mijn vader."

Tijdens de presidentiële verkiezingscampagne verklaarde Trump dat hij erg tegen de Amerikaanse inval in Irak in 2003 was. Achteraf bleek dat hij destijds wél zijn steun gaf. In een interview met het Amerikaanse Fox zei Trump een paar dagen na de inval immers dat de oorlog "vanuit een militair standpunt een enorm succes leek". Hij noemde Hoessein eerder ook een "slechte man", maar erkende dat de man goed was in het bestrijden van terroristen.