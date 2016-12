"Het is mogelijk om IS als militaire en operationele organisatie uit te schakelen. Je kan ook het kalifaat militair vernietigen. Maar IS is in wezen een jihadistische ideologie. Als IS verdwijnt, wat wordt het dan?"

Vranckx maakt meteen ook de vergelijking met Al Qaeda. "Dat is eerst Al Qaeda in Irak geworden en vervolgens is de naam veranderd in IS", aldus Vranckx.

Als het de ambitie is om de ideologie te vernietigen, dan moet je volgens onze terreurexpert de voedingsbodem wegnemen, zowel hier als ginds. "Je moet ook chaos in het Midden-Oosten zien te vermijden. Zolang je corruptie hebt en mislukte staten, zal die ideologie blijven.

Echt hoopvol is Vranckx niet. "Ik zie in het Midden-Oosten steeds meer chaos en mislukte staten. Zie naar de oorlog in Jemen, het conflict in Irak, een land dat stilaan een quasi mislukte staat aan het worden is. Je hebt het in Syrië, je hebt het in Libië. Als dat niet wordt aangepakt, blijft de voedingsbodem voor een nieuw soort IS bestaan."