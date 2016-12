Toch wordt in Duitsland niet gesproken over een failed state, zoals bij ons wel het geval was na de gebeurtenissen in Parijs en Brussel. "Na 22 maart heeft men Brussel zowat dichtgedaan. De voetgangerszone aan de Beurs bijvoorbeeld was toen zo goed als verlaten."

"Zoiets doet men in Duitsland niet", aldus Van Istendael. "De leiders zitten daar iets steviger in het zadel. Daar wordt niet in het openbaar gekibbeld zoals hier. Maar ja: hier zit de grote baas niet in de Wetstraat, maar op het Schoon Verdiep. In Duitsland zitten zowel de leiders van CDU als SPD in de regering."

Toch denkt hij dat de manoeuvreerruimte van Merkel wel heel klein wordt. "Zal ze haar verenigende rol tegen de terreur blijven spelen, maar de hele bevolking zal ze nooit meer achter zich krijgen. Een flink deel van de kiezers aan de rechterzijde laat zich niet meer overtuigen, vrees ik."