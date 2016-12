Het Russische staatshoofd kondigde al in juni vorig jaar aan dat de kernstrijdkrachten over meer dan 40 nieuwe intercontinentale raketten zullen beschikken, ook om "de meest gesofisticeerde luchtverdedigingssystemen" te doorbreken.

In juni verklaarde Poetin nog in een interview dat het Westen zich geen zorgen moet maken over Rusland. "Enkel een gek - en dat enkel in een droom- kan zich inbeelden dat Rusland plots de NAVO zou aanvallen", stelde Poetin toen. "We hebben andere zaken aan ons hoofd." In dat bewuste interview met een Italiaanse krant verklaarde hij toen ook dat Rusland zich enkel wil verdedigen tegen buitenlandse bedreigingen.