Het was een erg korte mededeling door de woordvoerster van het federaal parket in Duitsland vanavond. Ze bevestigde dat de vingerafdrukken van de Tunesische verdachte Anis Amri inderdaad in de vrachtwagen op de kerstmarkt in Berlijn zijn gevonden. Daardoor wordt hij nu zeker beschouwd als de dader van de aanslag. Eerder had minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) dat al bekendgemaakt. Tegen Anis Amri is nu een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Nieuw is dat het parket bevestigt dat er vandaag huiszoekingen zijn geweest in Dortmund in de deelstaat Noordrijn-Westfalen op plaatsen waar de verdachte zich eerder bevonden zou hebben. Er zijn daarbij echter geen arrestaties verricht. Er is ook een politieactie geweest in een busstation in Heilbronn in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg, maar ook daar is blijkbaar niemand opgepakt.

Het gerucht over de vingerafdrukken circuleerde al sinds vanmiddag in de Duitse media. En er zijn nog meer geruchten die de ronde doen in de Duitse media, zo zegt VRT-journalist Jeroen Reygaert. "Der Spiegel ontdekte dat Amri zich maanden geleden al als zelfmoordterrorist had aangeboden bij haatpredikers. Hij zou ook informatie over wapens gezocht hebben. Meer en meer wordt duidelijk dat Amri wel degelijk de dader zal zijn."

(Lees verder onder foto)