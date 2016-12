In totaal zijn 117 mensen vergiftigd sinds het weekend, van wie er 71 overleden zijn, zegt een woordvoerster van het ministerie van Gezondheid aan het nieuwsagentschap Interfax. Zij dronken de badolie met methanol, hoewel volgens de autoriteiten op het etiket duidelijk stond aangegeven dat het product niet geschikt is voor consumptie.

De vergiftigingen illustreren het verontrustende fenomeen van zelfgemaakte alcohol en huishoudelijke producten met alcohol, die in de voormalige Sovjetlanden worden gebruikt als goedkopere alternatieven voor de traditionele alcoholische dranken.

Dergelijke producten zijn verantwoordelijk voor meer dan 15.000 sterfgevallen in 2014, zegt de directeur van het nationaal centrum over alcohol. Hij denkt dat "50 procent van alle op de Russische markt verkochte alcohol" illegaal is.

De officiële prijs van vodka is onbetaalbaar geworden voor miljoenen arme Russen, vooral in de provincies waar de levensstandaard erg laag is.