De laatste witte kerst in ons land dateert van 2010. Wanneer is er sprake van een witte kerst? Als in Ukkel op kerstochtend een gesloten sneeuwdek gemeten wordt. Dat gebeurde op 25 december 2010, toen bedroeg het sneeuwdek 16 centimeter. In 2009 hadden we bijna een witte kerst. Toen lag er 3 centimeter in Ukkel, maar de sneeuw smolt weg in de loop van de dag.

Een landelijke witte kerst werd het echter niet in 2010. Aan zee en in bepaalde regio's in West-Vlaanderen lag geen of minder dan 1 centimeter sneeuw. De laatste "landelijke witte kerst" dateert van 1964.