Nochtans was Amri geen onbekende. Tussen maart en september werd hij in Berlijn gevolgd. Hij zou een overval hebben gepland om wapens te kunnen kopen waarmee hij een aanslag wilde plegen. In september is dat onderzoek echter weer stopgezet omdat er niet voldoende sluitend bewijs is gevonden. Er werden alleen bewijzen gevonden voor drugshandel in een park en een vechtpartij in een kroeg.

Volgens Rolf Jaeger, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, werd Amri in de gaten gehouden in verband met mogelijke terroristische activiteiten. Volgens Süddeutsche Zeitung had Amri ook contact met een haatprediker die vorige maand al is aangehouden. Een nota van de politie geeft aan dat hij zes verschillende identiteiten heeft gebruikt.

Vóór hij naar Duitsland kwam, heeft hij in Italië ook vier jaar in de cel gezeten wegens brandstichting. Dat heeft zijn vader bevestigd aan de Tunesische radiozender Mosaïque FM.