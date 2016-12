De gloednieuwe nationale handelsraad moet de Amerikaanse industrie aanzwengelen én jobs creëren, één van de belangrijkste beloftes van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne. Trump wil niet alleen de regelgeving voor Amerikaanse bedrijven versoepelen, maar ook de "oneerlijke" concurrentie van onder andere Chinese fabrikanten aanpakken. Die doctrine werd voor hem uitgetekend door Peter Navarro

De 67-jarige professor, die aan het hoofd komt te staan van het nieuwe orgaan, is net als Trump, erg kritisch voor China. Dat maakte hij duidelijk in een aantal boeken. In 2012 lanceerde hij ook de documentaire "Death by China", waarin onder andere een animatie te zien was van een kaart van de Verenigde Staten dat door Chinese messen werd doorprikt en begon te bloeden.

In de documentaire raadt hij Amerikanen ook af om producten te kopen waar het label "made in China". Hij omschrijft China als een parasitaire macht zonder moraal. Door zijn aanstelling wordt het greintje hoop dat China nog had de kop ingedrukt. In China dacht men dat het ondanks de uitspraken van Trump over China allemaal zo'n vaart niet zou lopen en de relatie met de VS wel overeind zou blijven. Verkeerd gedacht dus.

