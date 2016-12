Dat Hillary Clinton meer stemmen haalde dan de uiteindelijke winnaar, Donald Trump, wisten we al. Maar nu weten we ook hoeveel meer: haar 65,844 miljoen stemmen - een record - waren er 2,9 miljoen meer dan Trump. In procenten vertaalt zich dat als 48,2 tegen 46,1 (wat door het systeem met kiesmannen uiteindelijk niets uitmaakt).

Zelden was het verschil tussen de verliezer en de winnaar zo groot. Alleen Andrew Jackson (10 procent) in 1824 en Samuel Tilden in 1876 verloren met een grotere voorsprong.

Clinton haalde - in absolute cijfers - ook meer stemmen dan Barack Obama in 2012. Maar hij rijfde wel meer kiesmannen binnen, doordat Team Clinton in veel staten nipt de duimen voor haar opponent moest leggen.