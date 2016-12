Sinds de crisis uitbrak enkele dagen geleden zijn er nu al zeker 26 betogers gedood door de politie. Dat zegt de mensenrechtengroep Human Rights Watch.

Gisteren is het hoofdkwartier van de partij van president Kabila in brand gestoken door betogers. Er is ook alsmaar meer sprake van betogingen tegen zijn bewind en dat ondanks de wegblokkades en scherpe veiligheidsmaatregelen van leger en politie.

Naast de onrust in de hoofdstad Kinshasa worden er ook betogingen gemeld in andere steden zoals Lubumbashi in het zuiden, Matadi en in Goma. Er zouden ook honderden opposanten door het regime zijn opgepakt.

President Kabila lijkt intussen ook internationaal steeds meer krediet te verliezen. Ons land en veel Europese landen dreigen ermee om de relaties met Congo opnieuw te bekijken als hij aanblijft en ook het geduld van de Verenigde Staten lijkt op.

Hoe dan ook zijn de spanningen in het grote Afrikaanse land erg gevaarlijk. Na de val van Mobutu in 1996 en een burgeroorlog in 2003 zijn er in Congo meer dan drie miljoen doden gevallen. Dat maakt dat tot één van de bloedigste conflicten sinds 1945.