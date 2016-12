Het is een jaarlijkse traditie: de Queen, haar man en hun gevolg die de trein nemen om vervolgens met de auto richting Sandringham te rijden. In dat buitenverblijf stierf ook de vader van Elizabeth, koning George. De Queen is gehecht aan het landgoed en viert er in intieme kring steevast Kerstmis. Vandaag liet het Britse hof echter weten dat de Queen en prins Philip nog niet zijn afgezakt naar Sandringham, omdat ze "zwaar verkouden" zijn. Vorig maand had Philip tijdens een bezoek aan een biomedisch onderzoekscentrum nog grapjes zitten maken over zijn gezondheid: "Waarom heb ik de afgelopen veertig jaar de griep niet gekregen?!"