Als de evacuatie voltooid is, zal Aleppo -één van de grootste steden in Syrië- opnieuw volledig onder controle van het Assad-regime vallen. Eerder zijn ook al gelijkaardige evacuaties van rebellen en burgers uit andere steden zoals Homs en Hama en voorsteden van de hoofdstad Damascus uitgevoerd.

Dat is ook de bedoeling van het Assad-regime, dat op die manier aan de macht blijft in wat het het "nuttige" Syrië beschouwt. Dat zijn naast Damascus de grote steden Aleppo, Homs en Hama in het centrum en noorden van Syrië, en het kustgebied met de havens Latakia en Tartus. Die laatsten zijn van strategisch belang voor de Russische marine.

Dat de rest van het land -het noorden en het oosten- dan in handen van rebellen, Koerdische separatisten of de terreurgroep IS blijft, is voor Assad nu van minder belang. Het overleven van het Baath-regime in een deel van Syrië was enkel mogelijk dankzij steun van Russische en Iraanse troepen en sjiitische milities uit Libanon en Irak.