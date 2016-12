Intussen draait in Kinshasa de politieke mallemolen door. Een regering met maar liefst 67 ministers, onderministers, ministers van staat,…, en dat net 5 minuten voor president Kabila had moeten aftreden.

Enkele uren voordien had Luc Nkulula van de burgerbeweging La Lucha me nog verteld over zijn misprijzen voor die oude politieke cultuur: "We hebben geen regering nodig die zichzelf rijkelijk toebedeelt met allerhande postjes, we hebben politici nodig die zich bekommeren om de basisnoden van de bevolking."

Wie dit soort van uitspraken doet, is deze dagen aangeschoten wild. De mensen van de burgerbewegingen hebben zich in hun huis verschanst, sommigen zijn opgepakt. Het totaal plaatje kennen we niet, maar de Verenigde Naties hebben het al over 113 arrestaties van tegenstanders en oppositieleden. Vanmorgen dook een foto op van het bebloede gezicht van een parlementslid van de oppositie. Hij had stevig slaag gekregen in de cel, en staat nu onder huistoezicht.