Voor de Queen (90) is Kerstmis zowat heilig. Ze vertrekt zelfs een aantal dagen op voorhand naar haar buitenverblijf Sandringham om alles tot in de puntjes te regelen voor de familiereünie. Sandringham ligt in Norfolk en is al vier generaties in handen van Britse monarchen. Het is het landgoed waar de jonge Elizabeth vaak met haar vader -koning George- ging paardrijden. Koning George blies er trouwens ook zijn laatste adem uit.

De Queen trekt met haar man, prins Philip (95), rond 21 december naar Norfolk. Ze neemt zelfs regelmatig de trein en vervolgens de auto om op haar bestemming te raken. Dit jaar had het koppel last van een zware verkoudheid en vertrokken ze een dagje later met de helikopter.