De meest opvallende maatregel van het klimaatakkoord is de 2 graden grens. De 195 landen verbinden zich ertoe om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tegen 2100 "duidelijk onder" de 2 graden Celsius te houden, in vergelijking met de pre-industriële periode. Bijkomende inspanningen zullen worden gedaan om de temperatuurstijging zelfs tot 1,5 graden te beperken.

In het akkoord klonk dat zo: "We houden de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur duidelijk onder de 2 graden Celsius in vergelijking met pre-industriële hoogtes. We streven inspanningen na om de temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius te beperken. We erkennen dat dit de risico's en gevolgen van de klimaatverandering significant zou reduceren."

Belangrijk om weten: de gemiddelde temperatuur op aarde ligt nu al 1 graad hoger dan die in de pre-industriële periode, waarmee de industriële revolutie in de tweede helft van de 18e en eerste helft van de 19e eeuw wordt bedoeld. In de komende 85 jaar zou de gemiddelde temperatuur op aarde met andere woorden niet sneller mogen stijgen dan ze de afgelopen 150 à 200 jaar heeft gedaan.