Eerst werd 1.250 ton uranium aangekocht uit Belgisch Congo en er werd een speciale fabriek gebouwd om dat materiaal te verrijken. In 1942 startte Enrico Fermi in Chicago de eerste werkbare kernreactor op. Het onderzoek was nu niet enkel theoretisch meer.

Begin 1945 kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling terecht en werden drie atoombommen gemaakt: twee op basis van plutonium, één met uranium.

Op 16 juli 1945 kwam het moment van de waarheid: "Trinity" (foto boven) of de test van de eerste plutoniumbom in de woestijn van Alamogordo in New Mexico. Voor het eerst waren Oppenheimer en zijn collega's getuige van een hevige lichtflits, gevolgd door een hevige explosie en schokgolf, waarna een paddenstoel van stof en puin opsteeg.

"It worked", mompelde Oppenheimer, alsof hij er tot dan toe zelf over getwijfeld had. Later sprak de wetenschapper -die dol was op oude Sanskrit-literatuur uit Indië- het fameuze citaat "I have become Death, the destroyer of worlds" uit de Bhagavad Gita ("Lied van de Heer"), een van de heilige werken uit het hindoeïsme. De precieze vertaling luidt echter: "Ik ben de verschrikkelijke tijd, de vernietiger van alle wezens in alle werelden".