Tshisekedi is in de vooravond in Brussel overleden. Hij was in ons land voor medische verzorging en is niet meer ontwaakt na een operatie in een Brussels ziekenhuis. Hij had longproblemen en was een week geleden voor verzorging naar Brussel overgevlogen.

Etienne Tshisekedi en de radicale oppositie spelen op dit ogenblik een belangrijke rol in het zoeken naar een politiek akkoord over het bestuur van Congo, nu de verkiezingen er niet gekomen zijn in 2016 en president Kabila nog altijd aan de macht blijft. Zijn dood zal zeker gevolgen hebben voor dat moeizame overleg.