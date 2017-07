In de reeks "Permanent gesloten" trekt onze fotograaf Alexander Dumarey een hele week door België op zoek naar een vakantie- of vrijetijdsbestemming waar u niet meer heen kunt. Op zijn tocht bezoekt hij elke dag een plek die ooit een populaire toeristische bestemming was, van verlaten zwembaden tot vervallen vakantieparken. Vandaag, in de laatste aflevering: hotel-restaurant ’t Convent in Lo-Reninge.