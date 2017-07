"Chateau Marteau Longe" wordt gebouwd in het begin van de 19e eeuw en doet eerst dienst als woning. In 1955 wordt het domein gekocht door de gemeente Wilsele. De gemeente wil het kasteel ombouwen tot een vakantiekolonie voor gepensioneerden en kinderen.

In 1959 wordt het kasteel geopend als "Gemeentelijk Domein Wilsele Arbre" en ontvangt het de eerste gasten. In de slaapzalen staan in totaal 86 bedden. Jongens en meisjes hebben gescheiden slaapzalen, maar ook de refters, vestiaires en ziekenkamers zijn niet gemengd.

Eerst is het domein alleen beschikbaar voor de gemeentescholen van Wilsele, maar vanaf 1962 kunnen de leerlingen van het Katholiek Onderwijs ook op vakantie in Arbre. In het jaar 1963, bijvoorbeeld, verblijven er in totaal 500 kinderen en 125 gepensioneerden.