In 1846 wordt het idee voor een openluchtzwembad in Ieper voor het eerst geopperd. Toch duurt het nog tot 1885 voor het er ook effectief is. Het bad wordt gebouwd aan de in 1853 ontmantelde vesting, in de Basculestraat. Die plek is militair terrein en de garnizoenstroepen kunnen er op bepaalde tijdstippen gratis komen zwemmen.

Het oorspronkelijke zwembad is door het beperkte budget primitief van infrastructuur. Het is niet meer dan een uitgediept en afgebakend stuk van de kasteelgracht met enkele kleedhokjes. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakt het bad zwaar beschadigd. De heropbouw laat nog op zich wachten tot in 1928. Het nieuwe zwembad is kleiner, maar wel modern van inrichting.

In 1937 wordt het complex dan nog eens sterk verbeterd en uitgebreid: het bad wordt verlengd van 40 naar 50 meter, er wordt een betonnen tribune gebouwd, er komt een zuiveringsinstallatie en het aantal kleedhokjes wordt uitgebreid.

13 jaar later, in 1950, worden de houten kleedhokjes vervangen door stenen en enkele jaren later wordt de boord van het bad betegeld. In 1968 wordt een verwarmingsinstallatie aan het zwembad geïnstalleerd. Dit zijn de laatste vernieuwingen aan het zwembad, aangezien er dan al plannen op tafel liggen voor een nieuw en overdekt bad aan de Leopold III-laan.