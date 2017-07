Op de top van “Le Hérou”, een rotswand in een meander van de Ourthe, ligt Hotel Le Belvédère. De geschiedenis van het hotel, in het noordoosten van de provincie Luxemburg, is vaag.

Wat zeker is: er was al een hotel met uitkijktoren toen rotswand “Le Hérou” uitgeroepen werd tot Waals erfgoed in 1937. De voorbije decennia werden de toren en het hotel verschillende keren verbouwd en uitgebreid.

Vanop de 35 meter hoge toren heeft u een uitzicht over 6 bochten van de Ourthe, vandaar de naam van het uitkijkpunt: “Belvédère des six Ourthes”.