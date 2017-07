Home Mathilde Schroyens was een jeugdvakantiecentrum in Sint-Idesbald, bij Koksijde. Het home is vernoemd naar Mathilde Schroyens. Schroyens was een Antwerpse socialistische schepen van Onderwijs van 1953 tot 1976 én van 1977 tot 1982 was ze ook de eerste vrouwelijke burgemeester van de Scheldestad.

Het complex werd gebouwd door vzw Kindervreugd, een vereniging opgezet door het Antwerps stedelijk onderwijs. In 1962 werd het gebouw ingehuldigd en verbleven hier voor het eerst kinderen. Het home werd gebruikt om zeeklassen te organiseren en later gingen er ook tijdens schoolvakanties kinderen op vakantie. Over de jaren zijn hier duizenden Antwerpse kinderen geweest.