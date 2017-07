In 2004 wordt ernstige bodemverontreiniging vastgesteld nadat vandalen zo’n 800 liter van de giftige koelvloeistof askarel hebben geloosd uit een aantal hoogspanningstransformatoren. De sanering van de vervuilde grond kost de overheid zo’n 2,6 miljoen euro. Een jaar later verkoopt de staat het terrein weer, voor 220.000 euro, of een twintigste van de prijs van de aankoop en de sanering van het domein samen. Enkele jaren later, in 2007, brandt het hoofdgebouw, met restaurant en bowling in, af. De brand is aangestoken.

Nu, na 17 jaar leegstand, is het domein, dat ooit het toeristische vlaggenschip was van de Socialistische Mutualiteiten, herschapen tot een jungle waar hier en daar ruïnes van kaalgeplukte vakantiehuisjes uitsteken. Het bouwbedrijf dat het park kocht, is 12 jaar later nog altijd niet begonnen met de herbestemming van het domein. Het ziet er naar uit dat het nog wel even zal duren voor Les Dolimarts opnieuw vakantiegangers ontvangt.