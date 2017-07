Het bad en de omliggende gebouwen werden door Charles Van Nueten ontworpen in een strakke en functionele modernistische stijl. Het was 100 meter bij 50 en gevuld met 7.500 m³ water. Lange tijd was het één van de grootste openluchtbaden van Europa.



In 1955 kreeg het zwembad een zuiveringsinstallatie en er kwam een nieuwe ingang. Toen het complex in 1978, 39 jaar na de opening, niet meer voldeed aan de hygiënische normen sloot het de deuren.

Hoewel de rest van het Bloso-domein altijd in gebruik gebleven is, ligt het zwemcomplex sinds de sluiting te verkommeren. De hardstenen boord van het bad werd in de loop der jaren bijna volledig gestolen en de gebouwen leden zwaar onder vocht en vandalisme. Het zwembad en de omliggende gebouwen werden in 2001 beschermd als monument en zullen worden opgenomen in het ontwikkelingsplan voor het Sport Vlaanderen-centrum.