Wit of groen, goed of heilig... Pasen is in aantocht

Donderdag herdenken de gelovigen wereldwijd het laatste avondmaal van Jezus samen met zijn 12 apostelen. In het Nederlands spreekt men van Witte Donderdag, in het Duits is dat Gruendonnerstag, omdat groen in de Duitse liturgie de kleur van de hoop is.

In het Engels wordt de dag van het laatste avondmaal Maundy Thursday genoemd. Maundy verwijst naar "aalmoes", het is een dag waarop gelovigen aalmoezen schenken aan hulpbehoevenden. In de Franse kerk houdt men het op Jeudi Saint, net zoals Vendredi Saint en Samedi Saint in de aanloop naar Pasen.