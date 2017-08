Maar alle emoties van vorig jaar lijken nu voorbij. "Op het moment is het vrij rustig", zegt Yildrim, "hopelijk zijn de problemen van de baan. In vergelijking met vorig jaar is het aantal leerlingen fors gestegen. Voorlopig is alles weer normaal."

De nieuwe leerlingen zijn wel grotendeels anderen dan zij die vorig jaar hebben afgehaakt. "De Lucerna-scholen zijn niet uitsluitend gericht op jongeren van Turkse origine, in totaal hebben we meer dan 40 verschillenden nationaliteiten en bieden we lessen in vijf verschillende godsdienst aan. "Wij zijn een vrij multiculturele school", stelt Yildrim.

"In de raad van bestuur zitten wel sympathisanten van Gülen, maar dat heeft geen effect op de dagelijke werking van de school", zegt Yildrim. "Wij volgen de leerplannen van het gemeenschapsonderwijs, ons directieteam en ons leerkrachtenkorps is gemengd en wij proberen kwalitatief onderwijs aan te bieden. Wij werken leerlinggericht en proberen de talenten van de leerlingen te ontdekken en te ontplooien. Zo zijn we vooral na de schooluren actief bezig met allerleid clubactiviteiten."

De voorbereiding van het nieuwe schooljaar is intussen volop aan de gang. Door de daling van het leerlingenaantal vorig jaar lopen de scholen een deel subsidies kwijt, maar Yildrim zegt dat nodige besparingen en aanpassingen getroffen zijn om deze dip te kunnen overleven.