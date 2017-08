Dit weekend raakte al bekend dat er in Frankrijk verschillende soorten koeken van Lotus uit de winkel werden gehaald omdat er sporen van fipronil in zouden zitten. Het gaat om kleine hoeveelheden, die geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Nu raakt bekend dat er ook in ons land producten uit de winkel worden gehaald. Delhaize, Lidl en Colruyt bevestigen aan onze redactie dat ze dat hebben gedaan op vraag van Lotus zelf. Het gaat om verschillende soorten koeken, onder meer Zebrakoekjes en Madeleines.

Het Federaal Voedselagentschap is niet betrokken bij de beslissing, zo is daar te horen. "Toen wij vernamen dat er in Frankrijk koeken uit de winkel werden gehaald, hebben we aan Lotus gevraagd hoe het zit met de Belgische markt", zegt woordvoerster Katrien Stragier aan onze redactie. "Zij hebben nadien een dossier ingediend waarin staat welke acties zij ondernemen. Wij controleren enkel of die maatregelen ook worden genomen." Testen moeten nu uitwijzen of er ook effectief fipronil in de koeken zit.

Een terugroepactie komt er niet, zo is er te horen. Wie onlangs koeken heeft gekocht, mag die gewoon opeten. Een risico voor de volksgezondheid is er niet.

Lotus zelf wil voorlopig niet reageren.