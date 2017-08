In 2011 werd bij Pieter een hersentumor vastgesteld. De prognose was slecht, de overlevingskansen klein. "Toen heb ik gezegd dat ik iets heel zot zou doen als Pieter vijf jaar later nog bij ons zou zijn", vertelt Swinnen in "De ochtend" op Radio 1.

Zes jaar later gaat het "behoorlijk goed" met Pieter en dus is het tijd om het "zotte plan" ook uit te voeren. De kankerprofessor vertrekt vanochtend om 10 uur in Leuven en zal in 32 dagen naar Santiago de Compostella lopen. "Het gaat gemiddeld om 80 kilometer per dag, wat gelijk staat aan twee marathons. Ik heb er mij behoorlijk op voorbereid, al was het toch een stuk minder dan wat ik hoopte te kunnen doen. Het was nog ontzettend druk."