Obon matsuri: oud Japans feest lokt veel volk naar Hasselt

Uitzonderlijk veel volk in de Japanse Tuin in Hasselt vanavond. Die was voor één keer ook 's avond open voor obon matsuri, een Japanse traditioneel feest dat op een heel eigen manier de doden herdenkt.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Obon matsuri: oud Japans feest lokt veel volk naar Hasselt

Uitzonderlijk veel volk in de Japanse Tuin in Hasselt vanavond. Die was voor één keer ook 's avond open voor obon matsuri, een Japanse traditioneel feest dat op een heel eigen manier de doden herdenkt.