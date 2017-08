Tussen 2006 en 2016 nam het aantal vrije beroepen met 63,5 procent toe, waardoor deze sector, na handel, de grootste vormt binnen de zelfstandige beroepen. De stijging is vooral te danken aan de vrouwen: 44,4 procent van alle vrije beroepers is een vrouw.



“Studierichtingen die toegang bieden tot een vrij beroep lokken al jaren steeds meer meisjes. Dat de meeste vrije beroepen fysiek minder zwaar zijn, speelt daarbij mee", zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. “In het algemeen genomen durven vrouwen wat minder risico nemen dan mannen. Vrije beroepen zijn een pak minder conjunctuur gevoelig. Crisis of niet, er zullen altijd mensen zijn die ziek worden, met hun rug sukkelen, uit de echt scheiden of hun huisdier moeten laten vaccineren,’ aldus Christine Mattheeuws. Bovendien zien we de laatste jaren dat vrije beroepers meer en meer gaan samenwerken in zogeheten 'associaties'. Op die manier kunnen ze werk en privé beter met elkaar verzoenen.