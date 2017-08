"Een echt zwaar onweer was het niet", zegt kapitain Johan Vandenborne van de brandweer van Sint-Truiden. "Er was wel veel regen. Een korte windhoos, rond 20 uur vanavond, heeft lelijk huisgehouden."

"Naast het weggeblazen dak zijn er nog enkele andere meldingen binnengekomen van schade. In totaal hebben we een stuk of tien oproepen gekregen maar in de meeste gevallen gaat het om schuren of bijgebouwen. We hebben geen meldingen van gewonden gekregen."

Ook het brandweerkorps van Hasselt heeft een ploeg ter plaatse gestuurd.