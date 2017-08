De groep van Jongerentravel was net aangekomen op de Ramblas toen de aanslag gebeurde. "Er brak onmiddellijk paniek uit, mensen vertrappelden elkaar bijna", vertelt Katrien Corens van Jongerentravel. "Het lukte absoluut niet om iedereen bij elkaar te houden. We hebben iedereen weggestuurd en ze laten schuilhouden in winkels, cafés en alle andere mogelijke plaatsen waar we wisten dat ze veilig waren. We hebben ze daar ook zo lang mogelijk proberen te houden omdat de chaos op de Ramblas te groot was."

In tweede instantie begon de organisatie met alle jongeren te lokaliseren. "We hebben daarvoor alle mogelijke middelen van social media gebruikt. Onder meer via Facebook en Whatsapp hebben we de jongeren berichten gestuurd zodat ze te allen tijde wisten dat we met hen bezig waren, dat ze zich rustig moesten houden en vooral op hun schuilplaats moesten blijven."

"Een paar uur later zijn we beginnen met alle jongeren terug te halen om zo snel mogelijk uit Barcelona te vertrekken." Uiteindelijk kon de eerste bus om 20.30 uur uit Barcelona vertrekken richting de badplaatsen waar de jongeren verblijven. De tweede bus kon pas vertrekken tegen middernacht, omdat een aantal jongeren heel lang hebben vastgezeten vlak bij de omgeving waar de aanslag gebeurd was. "Maar iedereen is terecht en ongedeerd", aldus de geruststellende boodschap van Jongerentravel.

"Sommige van onze jongeren hebben inderdaad wel van dichtbij de chaos meegemaakt en hebben vreselijke gebeurtenissen gezien", vertelt Katrien Corens van Jongerentravel nog. "Maar we hebben contact gehad met het Rode Kruis voor hulp bij de eerste opvang. Iedereen is naar een restaurant gebracht waar ze eten en drinken kregen en waar er vooral veel gepraat is. Dat was de eerste zorg na het gebeuren."