Vrouw uit Tongeren komt om bij aanslag Barcelona: "Terreur komt akelig dichtbij"

Belga

Bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona in Spanje vielen 13 doden. Bij hen een Belgische vrouw van 44. Ze komt uit Tongeren en was met haar gezin op vakantie in Spanje. "Haar vader had in de late namiddag al contact met mij opgenomen, omdat hij zich grote zorgen maakte over zijn dochter", zegt burgemeester van Tongeren Patrick Dewael (Open VLD).