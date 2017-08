Helden komen en gaan: dat is de boodschap die Bruno De Wever wil meegeven. "De held van de ene tijd wordt de schurk van de andere." En het is niet altijd meer duidelijk wie die standbeelden precies waren of wat hun rol in de geschiedenis juist was.

"De geschiedenis is een grote vergeettrommel waar tal van figuren, bewegingen en organisaties volledig vergeten worden. De 19e eeuw is de eeuw van de standbeelden omdat de westerse wereld op dat ogenblik hun geschiedenis wilden ontdekken. Om dat te doen halen ze figuren als Godfried Van Bouillon of Ambiorix van onder het stof."

Feit is dat hoe verder de figuur van onze tijd afstaat, hoe verder het van ons bed staat. "Denk maar aan Godfried Van Bouillon. We weten wat de eerste kruistocht heeft aangericht: dat zijn moordpartijen op onwaarschijnlijk grote schaal. Maar hij staat daar toch maar centraal in Brussel. Het is 1.000 jaar geleden, we hebben daar minder problemen mee dan figuren die dicht bij ons leven staan en waar burgers zich vandaag nog emotioneel betrokken bij voelen. En dan komen we automatisch uit bij de Tweede Wereldoorlog."