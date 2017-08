"De Joris Van Severenlaan is ontstaan in 1981 en sindsdien is daar nooit discussie over geweest. In de 29 jaar dat ik burgemeester ben heb ik nooit echt klachten of opmerkingen gehad behalve twee of drie keer een anonieme brief. Ik ziet niet in waarom we de straatnaam zouden moeten veranderen", vertelt Koenraad Degroote (N-VA), burgemeester van Dentergem, in “De wereld vandaag” op Radio 1.

Volgens Degroote is er een groot deel van de mensen die zich niet bezig houdt met de geschiedenis die schuilgaat achter Van Severen. "De meeste mensen liggen daar niet van wakker. Een deel weet wie Joris Van Severen was, een ander deel niet. De mensen die hem kennen, weten dat hij een figuur was met een zeker historisch belang." Degroote zelf gaf ooit een inleiding bij een colloquium over Joris Van Severen.