De Bruycker vond dit niet kunnen en besloot de man hierover aan te spreken. “Toen ik de man een opmerking gaf en zei hij de vrouw met rust moest laten, antwoordde hij dat ze gekleed was als een hoer. Ik zei dat dit niet zo was, maar niemand hielp ons of zei er iets van. Er ontstond een enorme discussie op de tram en op een bepaald moment stapten er vijf gastjes op die gewoon meededen met de andere mannen. Ze begonnen te lachen en vonden ook dat de vrouw gekleed was als een hoer. Een andere vrouw begon zich ook met de discussie te moeien en nam het voor ons op. Maar ja, we waren met drie tegen negen man”, zegt De Bruycker.

De Bruycker durfde dan wel voor de vrouw opkomen, helemaal gerust was hij er niet in. ”De discussie was zo fel dat ik zelfs bang was dat ik slaag ging krijgen."

“Plots zei Robbe die naast me zat: Dit is hier precies een psychosociaal experiment” En net toen Robbe dat zei, stond er ineens een stuk of vijf man in de tram op, die bij de crew hoorden. We stapten allemaal uit en ze gaven dan uiteindelijk toe dat het inderdaad een experiment was. Eerst kon ik het niet echt geloven, maar toen zag ik dat er camera’s in de heuptassen en sigarettenpakjes verborgen zaten”, aldus De Bruycker.