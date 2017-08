Verschaeve werd priester, ging les geven en studeerde nog voor de Eerste Wereldoorlog in Duitsland. Daar vatte hij een passie op voor het pangermanisme waarin hij Duitsland zag als een inspiratiebron voor het Vlaamse volk, waar de Franstalige overheersing van het toenmalige België dat land eerder naar de Latijnse wereld dreef.

Na zijn terugkeer werd Verschaeve onderpastoor in Alveringem langs de Franse grens dat tijdens de Eerste Wereldoorlog net buiten de Duitse bezettingslinie bleef. In die periode zette Verschaeve zich in voor de Vlaamse soldaten in het Belgisch leger, één van de redenen waarom hij een aantal straten naar zich genoemd kreeg. In Alveringem is ook een Verschaevemuseum.

Na de oorlog schaarde Verschaeve zich achter de Vlaamse Frontbeweging en van zijn hand is het citaat "Hier liggen hun lijken als zaden in het zand, hoop op den oogst O Vlaanderland" dat in 1930 op de eerste IJzertoren in Diksmuide werd aangebracht.