Op 15 maart 2016, een week voor de aanslagen in ons land, wilde de politie een huiszoeking doen in de Driesstraat in Vorst. De agenten dachten niemand aan te treffen in het appartement op de eerste verdieping, maar werden toen beschoten. Drie agenten raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven. Hij werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015.

Twee andere aanwezigen in het appartement ontsnapten. Eén van hen was Salah Abdeslam. De politie pakte Abdeslam drie dagen later op enkele kilometers verder, in de Vierwindenstraat in Molenbeek. De tweede man die uit het appartement ontsnapte, was Sofien Ayari.