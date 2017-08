Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) kunnen les volgen in het buitengewoon onderwijs of in het gewoon onderwijs. Soms is een volledige schoolweek voor de kinderen te veel. “De leerlingen krijgen in de school veel prikkels. In sommige gevallen te veel. Dat leidt er toe dat ze soms thuis moeten blijven of afhakken”, zegt Vlaams parlementslid Kathleen Helsen (CD&V). “Door de kinderen de mogelijkheid te geven een break in te lassen, verlaag je die kans”.

Kinderen met ASS kunnen onder bepaalde voorwaarden één dag per week thuis blijven en thuis les krijgen. Ze moeten een attest van een gespecialiseerde arts voorleggen en in overleg met de school, ouders, CLB en de leerling zelf, wordt er een parcours uitgestippeld. “Het is belangrijk voor de leerlingen dat ze de band met de school niet volledig verliezen en door tijdelijk onderwijs aan huis aan te bieden, krijgen leerlingen die veelvuldig afhaken vanwege ASS ook de mogelijkheid om begeleiding te krijgen gedurende een aantal uren per week om er voor te zorgen dat zij ook wel aan het einde van het schooljaar de eindmeet halen”, zegt Helsen.