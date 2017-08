30 jaar geleden ging het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus van start. Toen trokken 58 Belgische jongeren voor een tijdje naar het buitenland om daar te studeren. Intussen zijn er al een kwart miljoen Belgen die op die manier een internationale ervaring opdeden, onder wie dus ook heel wat Vlamingen. Vorig jaar waren ze al met meer dan 5.600, een nieuw record. En meer en meer studenten gaan zelfs voor een tweede keer op Erasmus. Want dat kan ook. Vorig jaar waren er al 144 jongeren die dus een tweede Erasmuservaring opdeden.

Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is blij met die grote belangstelling. "Het gaat niet alleen over het studeren aan een andere hogeschool of universiteit, het gaat ook over de internationale ervaring die je opdoet: je leren aanpassen aan een andere cultuur en andere gewoonten, het leren verblijven in een land waar een andere taal gesproken wordt dan je thuistaal. Dat zijn allemaal zaken die jongeren een stuk op weg kunnen helpen om ook in het latere leven goede kansen op werk te krijgen."